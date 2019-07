Party in Tokio: FC Barcelona trifft FC Chelsea

Die Spieler der beiden Fußballmannschaften FC Barcelona und FC Chelsea haben sich in Tokio zu einer Party getroffen. Das Fest wurde den Fußballern zu Ehren veranstaltet, bevor sie am Dienstag in einem Testspiel gegeneinander antreten.

Antoine Griezmann, der Neuzugang des FC Barcelona, ist auch auf der Vorbereitungstour durch Japan dabei. Nach seinem Wechsel von Atletico Madrid könnte er beim Testspiel sein Debüt im Barca-Trikot geben.

Chelsea-Chef Frank Lampard, der Anfang des Monats die Leitung übernommen hat, hofft auf ein gutes Ergebnis gegen den spanischen Meister. Vergangenen Freitag hatte seine Mannschaft gegen den japanischen Verein Kawasaki Frontale mit 0:1 verloren.