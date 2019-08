Tränengaseinsatz in Hongkong

- Ein Team aus den West Midlands hat das 12-stündige Rasenmäherrennen in Five Oaks im englischen West Sussex gewonnen. Am Start waren 48 Mannschaften. Am Ende setzte sich das Team "Best Western" vor "Les Lux Pussies" durch. Die Sieger absolvierten 384 Runden.

- Downhill Skate Cross heißt eine neue, halsbrecherische Form des Inline Skatens. Im Patriotenpark bei Moskau wurde ein Wettbewerb ausgetragen, bei dem Athletinnen und Athleten aus dem Gastgeberland die Nase vorn hatten.

- Bei Protesten gegen chinesische Einflussnahme in Hongkong kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Letztere setzten Traönengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben.

- Kurz vor der Notlandung einer Passagiermaschine im spanischen Valencia kam es zu starker Rauchentwicklung im Innenraum. Der Qualm entwickelte sich rund zehn Minuten bevor die aus London kommende Maschine der British Airways sicher auf dem Rollfeld aufsetzte. Drei der rund 200 Passagiere mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

- Auch rund um den wohl weltbekanntesten Zebrastreifen im Norden Londons ist der 50. Geburtstag des Abbey-Road-Albums der Beatles gefeiert worden. Der schottische Fotograf Iain McMillan steckt hinter dem legendären Foto. Abbey Road war das elfte Studioalbum der Beatles.