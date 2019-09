Parlamentsrede: Ruhani verstärkt Druck auf EU

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat davor gewarnt, dass sein Land, wenn Europa seinen Verpflichtungen gegenüber Teheran nicht nachkommt, unmittelbar weitere Schritte in Richtung eines vollständigen Rückzugs aus dem Atomabkommen unternehmen wird. In einer Rede vor dem Parlament in Teheran sagte Ruhani, der Iran werde am Donnerstag einen dritten Schritt zum Abbau seiner nuklearen Verpflichtungen unternehmen, falls die EU ihre Versprechen zur Rettung des Abkommens nicht einhalte.

Weiter sagte Ruhani: "Wenn sie (die Europäer d. Red.) unser Öl in bar oder in Raten kaufen könnten, also Vorauszahlungen leisten, die uns unser Geld zugänglich machen, wird dies helfen, unsere Schritte zur Vermeidung des Abbaus von Verpflichtungen fortzusetzen, es sei denn, die Situation bleibt so."

Vermittler Macron

Der französische Präsident Emmanuel Macron leitet die Bemühungen der Europäischen Union, das Atomabkommen am Leben zu erhalten, nachdem sich die USA aus dem Abkommen zurückgezogen haben. Auf dem G7-Gipfel sagte er, dass er versuchte, direkte Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Ruhani zu vermitteln.

Trump deutete an, dass er offen für die Idee sei, aber es gab gemischte Signale aus Teheran. Nach anfänglich ermutigenden Bemerkungen bestand Ruhani darauf, dass die USA die Sanktionen gegen sein Land aufheben müssten, bevor bilaterale Gespräche geführt werden könnten. Die USA behaupten, dass der Iran Ölgelder zur Finanzierung antiamerikanischer und antiisraelischer Interessen in der Region verwendet.