Vermisster niederländischer Geschäftsmann tot in Wassertank gefunden

Seit Juli wurde er bereits vermisst - nun ist der niederländische Geschäftsmann tot in Kenias Hauptstadt Nairobi aufgefunden worden. Polizeibeamte fanden die Leiche des Mannes in einem unterirdischen Wassertank der Wohnanlage, in der er gelebt hatte.

Die sterblichen Überreste waren in Kleidungsstücke gewickelt. Der Leichnam wies Polizeiangaben zufolge Spuren von Misshandlungen auf.

Der 69-Jährige war mit einer Kenianerin verheiratet und hatte sich in dem ostafrikanischen Land mit einer Golf- und Safari-Agentur selbstständig gemacht.