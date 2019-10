Zweiter Tag der Anhörungen zur EU-Kommission - worum geht es?

(Dieser Beitrag wird täglich aktualisiert.)

Bevor die neuen Kommissionsmitglieder ihr Amt antreten können, führt das Europäische Parlament Anhörungen der vorgeschlagenen Kandidaten durch, um zu prüfen, ob ihre Kompetenzen und Qualifikationen zu den für sie vorgeschlagenen Zuständigkeiten passen.

Vom 23. bis 26. Mai wählten über 200 Millionen Bürger in 28 EU-Mitgliedstaaten die Mitglieder des Europäischen Parlaments und erteilten ihnen damit einen umfassenden demokratischen Auftrag, einschließlich der Wahl der neuen Europäischen Kommission und der Prüfung der Kompetenzen und Fähigkeiten der designierten Kommissionsmitglieder.

Die neu gewählten Abgeordneten werden auch ihre Ideen anhören und ihre Bereitschaft bewerten, konkrete Maßnahmen zu den Themen zu ergreifen, die den Bürgern wichtig sind.

Im Juli wählten die Mitglieder des Europäischen Parlaments Ursula von der Leyen zur nächsten Präsidentin der Kommission.

Die Anhörungen gingen am Dienstag in die zweite Runde. Am Vormittag musste sich der Luxemburger Nicolas Schmit (Foto) für drei Stunden den Fragen der Abgeordneten stellen.

Er ist in der Kommission für das Ressort Arbeit vorgesehen.

Gleichzeitig fand die Befragung der finnischen Kandidatin Jutta Urpilainen statt, die für Internationale Partnerschaften zuständig sein soll.

Ebenfalls auf der Anhörungslsite standen am Dienstag der Pole Janusz Wojciechowski (Landwirtschaft), die Schwedin Ylva Johansson (Inneres) sowie Stella Kyriakides aus Zypern (Gesundheit).

Die Anhörungen hatten am Montag begonnen und laufen noch bis zum 8. Oktober.

Die künftigen Kommissare Maros Sefcovic aus der Slowakei, Phil Hogan aus Irland und Maria Gabriel aus Bulgarien (Foto) bestanden ihre Befragungen offenbar ohne Schwierigkeiten.

Zuvor hatte der Rechtsausschuss des EU-Parlaments die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien wegen finanzieller Interessenkonflikte gestoppt.

Ungarn hat bereits einen neuen Anwärter nominiert, seinen EU-Botschafter Oliver Varhelyi. Rumänien berät noch über Alternativen zu der abgelehnten Kandidatin Rovana Plumb.

Alle Kandidaten werden zu einer jeweils dreistündigen und live im Internet übertragenen Anhörung vor dem parlamentarischen Ausschuss eingeladen, der für das ihnen zugewiesene Themengebiet zuständig ist.

Wenn mehrere Ausschüsse zuständig sind, führen sie die Anhörung gemeinsam durch.

Nach der Anhörung bewerten die zuständigen Ausschüsse die Kompetenzen der jeweiligen Kandidaten.

Die Konferenz der Präsidenten, der die Vorsitzenden der Fraktionen und der Präsident des Europäischen Parlaments angehören, schließt diese Bewertung anschließend ab.

Sobald alle Anhörungen abgeschlossen sind, wird das Parlament die neue Kommission ins Amt wählen.

Auf dieser Grundlage können die neuen Kommissare ihr Mandat beginnen.

Dieser Prozess wiederum stärkt die Legitimität des Handelns der zukünftigen EU-Exekutive.