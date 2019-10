Der Wirtschaftsnobelpreis geht an die Ökonomen Duflo, Banarjee und Kremer

Der Wirtschaftsnobelpreis geht in diesem Jahr an die drei Ökonomen Esther Duflo, Abhijit Banarjee und Michael Kremer. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Das Trio bekommt die Auszeichnung für seinen experimentellen Ansatz zur Linderung der globalen Armut. Die in Frankreich geborene Duflo ist erst die zweite Frau, die den Wirtschaftspreis erhält. Alle drei Preisträger lehren an Universitäten in den USA.

Am Freitag wird in Oslo der Friedensnobelpreis vergeben.