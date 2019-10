Weltpastatag - wo italienisch drauf steht, könnte auch italienisches drin sein

Es gibt Klischees, die stimmen einfach – Italiener lieben ihre Pasta, sie ist ihnen heilig. Pasta ist kein Essen, es ist Kultur, die man in aller Welt geniessen kann. Am liebsten natürlich mit echten Nudeln aus Italien. Ob aber immer drin ist in der Packung, was außen drauf steht, daran sind Zweifel erlaubt.

Pasta-Produzenten sind verpflichtet, die Herkunft der Zutaten offen zu legen, der Teufel steckt hier aber im Detail…

Eine Nudelmarke hat die italienische Flagge auf der Packung oder nur der Name klingt italienisch? Allein die Angabe reicht, ob das Getreide aus Europa stammt oder nicht, mehr muss nicht sein.

Dario Dongo, Experte für EU Lebensmittelrecht

"Diese Kennzeichnung ist völlig nutzlos. Sie bdeutet doch nur, der Inhalt stammt vom Planeten Erde, nicht vom Saturn oder Jupiter. Eu oder nicht EU heisst doch nichts anderes als Planet Erde! Ist das Transparenz? Nein!"

Dabei bieten die Produkte doch genug Informationen, sollte man meinen...

Elena Cavallone, euronews

"In jedem Supermarkt haben wir eine Riesenauswahl an Marken und Sorten. Für Konsumenten ist es aber sehr schwer herauszufinden, wo die Zutaten eigentlich herkommen"

Schaut man sich einzelne Produkte an, findet man mehr oder weniger hilfreiche Informationen:

Eine Nudelmarke ist belgisch und verarbeitet belgisches Getreide.

Eine andere Marke ist "Made in Italy" und verarbeitet Getreide aus der EU und Nicht EU Ländern.

Die nächste Packung Nudeln ziert eine italienische Flagge, hergestellt in der EU – aber wo, das steht nirgends.

Verwirrung in den Regalen, Verwirrung in den Köpfen... Europa ist Vielfalt, die Kennzeichnungspflicht macht aus dieser Vielfalt einen Einheitsbrei, zumindest, wenn es um die Herkunft geht.