Die Mannschaft von Trainer Eddie Jones setzte sich am Samstag im hochklassigen Halbfinale in Yokohama gegen Titelverteidiger und Favorit Neuseeland überraschend deutlich mit 19:7 (10:0) durch. Damit verpassten die "All Blacks" aus Neuseeland die Möglichkeit, als erste Mannschaft zum dritten Mal hintereinander Weltmeister zu werden. Finalgegner ist Südafrika oder Wales.