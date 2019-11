Erinnern an den Beginn der Samtenen Revolution vor 30 Jahren

In Tschechien und der Slowakei haben die Menschen der Samtenen Revolution vor 30 Jahren gedacht. Am 17. November 1989 hatte die Niederschlagung einer Studentendemonstration den Beginn der Revolution markiert, und damit die Wende vom Kommunismus zur Demokratie in der Tschechoslowakei eingeleitet.