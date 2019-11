Ab durch den Matsch: Schlittenhundrennen in Südengland

150 Mannschaften aus 15 Ländern mit etwa 250 Hunden sind am Wochenende beim Schlittenhundrennen auf dem Firle Anwesen bei Brighton in Südengland gegeneinander angetreten - unter erschwerten Bedingungen, denn der Boden war durch Regenfälle in der vergangenen Woche sehr matschig.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 5-Kilometer-Rennens waren aus Russland, Belgien oder Spanien angereist.