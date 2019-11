Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur ist an diesem Donnerstag offiziell in Kraft getreten.

Mit dem Abkommen sollen innerhalb der kommenden Jahre fast alle Zölle zwischen den

beiden Seiten wegfallen.

Ein umstrittenerer zweiter Teil des Abkommens, in dem Investorenschutzregeln festgeschrieben werden sollen, tritt noch nicht in Kraft, da er zunächst noch in den EU-Staaten ratifiziert werden müsste.

Die EU und Singapur hatten nach jahrelangen Vorbereitungen 2018 ein gemeinsames Abkommen geschlossen.