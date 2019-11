Rendez-Vous: Ihre Kulturtermine

Ausstellungen in Europa - wir beginnen mit einer Schuh-Ausstellung, bei der man auch erfahren kann, wie und warum hohe Absätze erfunden wurden und welche Schuhe Marie Antoinette trug. In Paris im Musée des Arts Décoratifs noch bis zum 23. Januar.

Im Staatlichen Historischen Museum in Moskau sind Kunstobjekte aus dem 19. und 20. Jahrhundert zu bewundern. Die Ausstellung "Fabergé und die Juweliere des Hofes" zeigt auch die berühmten Faberge-Eier. Noch bis zum 30. April 2020 in Moskau.

"Kampf um Sichtbarkeit - Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919" - so heißt eine Ausstellung in der Alten Nationalgalerie in der deutschen Hauptstadt Berlin. Der Anlass: Vor genau 100 Jahren konnten die ersten Frauen ihr reguläres Kunststudium an der Berliner Kunstakademie aufnehmen. Noch bis zum 8. März.

In Madrid, im Gaviria-Palast, widmet sich eine Ausstellung der Dynastie der Brueghels, der Titel "Brueghel. Wunder der Flämischen Kunst", noch bis zum 12. April in der spanischen Hauptstadt.

Das Victoria & Albert Museum in London ehrt die Modeschöpferin Mary Quant, eine Retrospektive, die den Einfluss Quants auf die Welt der Mode deutlich macht. Noch bis zum 16. Februar in London.