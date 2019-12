Georgier-Mord: Deutsche Bundesregierung weist russische Diplomaten aus

Die deutsche Bundesregierung weist nach dem Mord an einem Georgier in Berlin zwei russische Diplomaten aus.

Sie seien mit sofortiger Wirkung zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Hintergrund: Die deutsche Bundesanwaltschaft verdächtigt staatliche Stellen in Russland oder in der Teilrepublik Tschetschenien, den Mord in Aufrag gegeben zu haben. Deshalb hat die Behörde die Ermittlungen von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft übernommen. Es bestehe ein Anfangsverdacht.

Russland will als Reaktion auf die Ausweisung nun ebenfalls Schritte einleiten. Moskau sehe sich gezwungen, darauf zu reagieren, hieß es im russischen Außenministerium am Mittwoch in Moskau der staatlichen Agentur Tass zufolge. Das Vorgehen Deutschlands sei unfreundlich und unbegründet.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 40-jährigen Tschetschenen mit georgischer Staasangehörigkeit. Er war am 23. August in einem Park in Berlin-Moabit hinterrücks erschossen worden.

Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen. Er sitzt seitdem in U-Haft und schweigt zu den Vorwürfen. Die Bundesanwaltschaft ist nur zuständig, wenn es zumindest einen Anfangsverdacht gibt, dass ein ausländischer Geheimdienst hinter einer Tat stehen könnte.