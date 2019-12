Eisiges Labyrinth in Washington DC

Wer in der Vorweihnachtszeit nach Washington D.C. reist, darf sich über eine neue Winterattraktion freuen. Ein Labyrinth mit über zwei Meter hohen, durchsichtigen Eiswänden wurde am Wochenende eröffnet. Insgesamt sind mehr als 57.000 Kilo Eisblöcke in der Konstruktion verarbeitet. Den Organisatoren zufolge ist es das größte Eislabyrinth der USA.