Deutschland braucht dringend Krankenschwestern, IT-Experten und weitere Fachkräfte - und sucht außerhalb der EU nach qualifizierten neuen Mitarbeitern.

Die Bundesregierung hofft, dass ihr Informationsportal «Make it in Germany» mit Hotline und Jobbörse stärker genutzt wird und Unternehmen mehr Stellenangebote für ausländische Fachkräfte melden. Da ausländische Berufsabschlüsse nicht immer mit deutschen Abschlüssen vergleichbar sind, soll die Wirtschaft mit eigenen Bildungseinrichtungen und mit Unterstützung in Betrieben bei der Qualifikation helfen.

Wir haben Fachkräftemangel und insofern haben wir ein Interesse daran, gute Fachkräfte zu bekommen und dafür braucht man Abläufe, die auch vernünftig sind und die deutlich machen, dass Deutschland daran interessiert ist, dass Menschen zu uns kommen, die bestimmte Arbeiten verrichten, die sonst niemand verrichtet. Angela Merkel Bundeskanzlerin

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft und soll qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland erleichtern.

Ziel ist es, Visaverfahren zu beschleunigen und bessere Möglichkeiten zum Erlernen der deutschen Sprache zu schaffen.