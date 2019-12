"Schatz, wir schlafen in der Kühltruhe"

Das Kiruna Ice Hotel wird seit drei Jahrzehnten jeden Winter aus Schnee und Eis in der nördlichsten Stadt Schwedens gebaut. 15 individuell gestaltete Kunstsuiten wurden von einem Team von Bildhauern und Künstlern erstellt – nicht nur die Kronleuchter sind ein Manifest gegen die Erderwärmung – auch Tische, Stühle, Champagnerflöten, Whiskygläser und Dessertschalen sind aus Eis. In Zahlen: Im Schnitt 5 Grad minus in den Räumen, 3 Tage und 2 Nächte für 926 Euro pro Person.

su