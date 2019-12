Von Neuseeland bis New York werden Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein spektakuläres Feuerwerk miterleben, um die Ankunft des Jahres 2020 zu feiern - und den Beginn eines neuen Jahrzehnts.

Einige der größten Feuerwerke können Sie sich im Videoplayer oben live ansehen.

Die Linieninseln des Pazifischen Ozeans waren die ersten, die sich von 2019 verabschiedeten, gefolgt von Auckland, Neuseeland, wo eine halbe Tonne Feuerwerk aus dem Sky Tower über dem Stadtzentrum explodierte.

In Australien erhielt Sydney die offizielle Genehmigung, trotz eines totalen Feuerverbotes wegen der tödlichen Waldbrände.

Andere australische Städte, darunter Canberra, sagten ihre Feierlichkeiten aufgrund der sich verschärfenden Waldbrandgefahr ab.

Anschließend zeigen wir die großen Feierlichkeiten in China, Indien, am Golf, in Russland und in ganz Westeuropa.

In Frankreich sind mehr als 100.000 Polizei- und Gendarmeriekräfte im ganzen Land im Einsatz, um die Menschenmengen bei den Feuerwerken zu schützen.

Londons Big Ben, der durch eine umfassende Renovierung seit mehr als einem Jahr zum Schweigen gebracht wurde, wird voraussichtlich um Mitternacht erklingen, während Hunderttausende in Edinburgh Hogmanay feiern werden.