Kreative Juristen: Sleep-In gegen die Rentenreform

Im Kern wollen sie alle das Eine: Keine Erhöhung des Renteneintrittsalters in Frankreich. Pariser Rechtsanwälte mischten sich am Donnerstag nicht unter die Menschenmassen, sondern versammelten sich zu einem Kurzzeit-Nickerchen auf dem Fußboden des Justizpalasts.

Ähnliche Aktionen gab es zum Beispiel in Marseille am Hauptbahnhof Saint Charles, wo Demonstranten die Gleise blockierten. In anderen französischen Städten wurden auch Depots von Bussen und Bahnen durch Blockaden von Protestierern gezwungen, ihre Betriebsabläufe zu ändern oder den Fahrbetrieb zu reduzieren.