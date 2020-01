Bunte Laternen- und Lichtshow im Südwesten Chinas

Es ist eine alte Tradition: Im Rahmen des Frühlingsfestes in der Stadt Deyang im Südwesten Chinas wird den Einwohnern eine spektakuläre Laternen- und Lichtshow geboten. Zum Start zog das Event in diesem Jahr Tausende Menschen an.

Es umfasst ingesamt 18 Themenlandschaften. Ein besonderes Augenmerk wurde diesmal auf die modernen Technolgien gelegt. So sind zum Beispiel Hologramme zu sehen.