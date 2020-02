Masken, Kostüme, Tiere: der Karenval in Venedig beginnt

no comment

In Venedig hat der Karneval offiziell begonnen. An diesem Donnerstag wird traditionell auch der Sieg des Dogen Vitale Michiel II. über Ulrich II. von Treffen, Patriarch von Aquileia, am giovedì grasso des Jahres 1162 gefeiert.

Aus diesem Grund nahm der Doge traditionell selbst an den Feierlichkeiten teil, zusammen mit dem Senat und den Botschaftern.

Um an die versuchte Rebellion zu erinnern, musste der Nachfolger von Ulrich II. dem Dogen jedes Jahr einen Stier schicken, sowie zwölf Brote und ein Dutzend Schweine. Alle wurden traditionell auf dem Markusplatz zur Schau gestellt.