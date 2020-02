Coronavirus in Italien: 29 Tote, 1.128 Infizierte, viele Schulen bleiben geschlossen

In Italien hat sich die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus auf 29 erhöht. Es gibt 1.128 bestätigte Fälle von Ansteckungen mit den neuartigen Virus Sars-Cov-2. Die Schulen in den Risikogebieten Lombardei und Venetien bleiben auch in der kommenden Woche geschlossen. Das hat Regierungschef Giuseppe Conte angekündigt.

Die Bloggerin Giulia aus Codogno in Norditalien schreibt an diesem Samstag von einer besseren Stimmung in der Stadt. Mehr Menschen seien auf den Straßen. Die Post sei wieder geöffnet. Codogno habe keine Angst mehr.

Aus Deutschland werden derzeit 66 Fälle von Erkrankungen gemeldet. Die meisten davon in Nordrhein-Westfalen.

In Österreich gibt es 15 Menschen, die sich mit Sars-Cov-2 infiziert haben - ebensoviele wie in Norwegen. Unter den drei Fällen in Dänemark ist ein Mitarbeiter eines Krankenhauses von Aarhus, der sich in München angesteckt haben soll.

52 bestätigte Fälle von Covid-19 werden aus Spanien gemeldet.

In Frankreich hat der Gesundheitsminister bekannt gegeben, dass Veranstaltungen mit mehr als 5.000 TeilnehmerInnen wegen des Coronavirus-Ausbruchs vorerst abgesagt werden müssen.