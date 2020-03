Kommunalwahl in Bayern: Abstimmen mit Schutzhandschuhen

In Bayern findet am heutigen Sonntag die Kommunalwahl statt. Abgestimmt wird in 71 Landkreisen sowie 2056 Städten und Gemeinden. Da in München Wahlhelfer aufgrund des Coronavirus absagten, wurden vorsorglich Lehrer zwangsverpflichtet, um bei der Auszählung der Wahlzettel mitzuwirken.

Und wie fühlten sich die Menschen im Wahllokal?

„Ich bin wählen gegangen, habe meine Handschuhe angezogen und halte Abstand. Was will man machen? Einfach durch...“, so eine Frau. „Sie haben also keine Angst gehabt?“, fragt die Reporterin. „Nein, alles gut“, meint sie.

Eine andere Frau sagt: „Aber ich habe meinen Stift dabei, ich umarme niemanden und ich habe meinen Wächter, meinen Virenwächter. Und alles andere wird sich zeigen.“

In Bayern sind mittlerweile drei Menschen gestorben, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Die beiden zuletzt gemeldeten Todesfälle gab es in Kempten beziehungsweise Neu-Ulm.