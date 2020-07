Fans feiern 34. Meisterschaft von Real Madrid

no comment

Real Madrid hat sich einen Spieltag vor dem Saisonende zum 34. Mal die spanische Fußball-Meisterschaft gesichert. Die Fans feierten ausgelassen in Madrids Innenstadt, durften wegen der Corona-Schutzregeln diesmal allerdings nicht der Tradition folgen und sich am Cibeles-Brunnen versammeln. Real Madrid kam am Donnerstagabend gegen den FC Villarreal zu einem 2:1 (1:0) und holte sich damit den ersten Titel seit drei Jahren.