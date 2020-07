Sommer, Sonne, Corona - am Strand an der Atlantikküste

Es ist schon ziemlich voll. Am ersten Strand war die rote Flagge, das Schwimmen war wegen der Strömung verboten, also kein Glück. Hier ist es erlaubt, aber es sind zu viele Leute. Aber egal. In den Restaurants gibt es Masken und alles, das kann ich verstehen. Aber am Strand, man muss sowieso frische Luft atmen! Ich komme an den Strand, um Energie zu tanken, um die frische Luft zu riechen, bevor ich wieder zur Arbeit gehe.