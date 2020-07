Fast alle in Ferien: Strände in Deutschland schon zu voll?

Alle deutschen Bundesländer sind jetzt in Ferien - bis auf Bayern und Baden-Württemberg. Und viele wollen in diesem Coronavirus-Sommer an einen Strand in Deutschland. In Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben die Sommerferien an diesem Wochenende begonnen - und vielerorts gab es lange Staus in Richtung Norden. Auch in Teilen der Niederlande haben die Schulferien jetzt angefangen.

In der Lübecker Bucht wurden einige Strände wie in Scharbeutz wegen zu vieler Besucher vorübergehend gesperrt. Lokale Medien berichten aber vom benachbarten Timmendorfer Strand, dass dort noch Hotelbetten frei seien. Ab Montag sollten die Temperaturen allerdings deutlich sinken - es wurden Höchstwerte von dann nur noch 19 Grad erwartet.

Timmendorfer Strand am 28. Juni 2020

Auch am Strand in Schillig im Landkreis Friesland - nördlich von Oldenburg - war es an diesem Samstag sehr voll (siehe Titelfoto). Die Besucher hielten sich aber an die Abstandsregeln, sagte ein Vertreter der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gegenüber dpa.

Etwas weniger Leute waren am Strand in Rostock. Dort lief auch ein Kreuzfahrtschiff der Aida Cruises in den Hafen ein. Die Saison startet im August auch für einige Kreuzfahrtschiffe wieder. Diese sollen aber nur etwa zur Hälfte mit Reisenden besetzt werden und zunächst zu Kurzreisen von drei bis vier Tagen aufbrechen - auch von Rostock-Warnemünde aus.

Am Strand in Rostock

Mecklenburg-Vorpommern - wo die Infektionszahlen vergleichsweise sehr niedrig waren - lässt bisher kene Tagestouristen einreisen. Seit einer Woche dürfen aber Gruppen in Bussen auch für Tagesausflüge wieder kommen.