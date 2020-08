Wegen steigender Coronavirus-Neuinfektionen verhängt Großbritannien eine Quarantäne-Pflicht für Einreisende aus den Niederlanden und Frankreich. Eine solche Regelung gilt bereits für Urlauber, die aus Spanien kommen, und hatte Ende Juli für einen Aufschrei gesorgt.

Grant Shapps vom Verkehrsministerium gab die Beschränkungen am Donnerstagabend in London bekannt: "Wir kündigen an, dass die Quaränte für weitere Länder in Kraft tritt - darunter Frankreich, die Niederlande und einige andere, denn wir arbeiten hart daran sicherzustellen, dass unsere Zahlen niedrig bleiben und können uns keine neuen Fälle von anderswo leisten."

In einer der größten Sandwich-Fabriken der Welt, bei Greencore in Northampton, wurden unterdessen 292 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Unternehmen hatte wegen vieler Fälle in der Region zwischen Birmingham und London alle Beschäftigten testen lassen.