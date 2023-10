Bettwanzen reisen im Eurostar von Paris nach London und zurück

Von Luke Hanrahan

Bettwanzen breiten sich immer weiter aus. So auch in den Metropolen Europas.

WERBUNG

Harry Robertson kämpft immer noch mit dem Trauma, das er von seinem Kampf mit Bettwanzen davongetragen hat. Er verbrachte über ein Jahr damit, Angst vor dem Schlafengehen zu haben und sich von engen Freunden und der Familie zu isolieren.

Robertson: "Wenn Sie in einer WG in London wohnen, ist Ihr Schlafzimmer oft Ihre kleine Oase der Ruhe. Und dann hat man Angst, dorthin zurückzukehren. Denn wenn du zurückkehrst und ins Bett gehst, dann fängt es an zu jucken."

Diese winzigen Parasiten leben in Polstermöbeln und Heimtextilien. Sie ernähren sich vom Menschen und hinterlassen juckende, rote Flecken.

Robertson: "Man hebt die Bettdecke hoch und wenn man schaut, sieht man kleine Blutflecken. Und irgendwann schläft man ein, und man schläft zwei bis drei Stunden und am nächsten Morgen wacht man auf und hat überall Stiche."

Chemische Behandlungen verlieren ihre Wirksamkeit, da Bettwanzen Resistenzen entwickeln.

Robertson: "Wir haben es mit Chemikalien versucht, aber wir sind sie nie losgeworden. Als wir auszogen, habe ich einen großen Teil meiner Bettwäsche verbrannt. Ich habe Teile meiner Kleidung weggeworfen."

Auch Paris ist mit einer Bettwanzenepidemie konfrontiert. Experten vermuten, dass die Insekten bereits mit dem Eurostar nach London mitfahren könnten.

Eurostar sagt, dass man schnell Maßnahmen ergreift, um zu verhindern, dass Pariser Bettwanzen in den Zügen reisen. Die beunruhigenden Berichte haben Alarm geschlagen und Eurostar dazu veranlasst, die Reinigungsbemühungen im gesamten Streckennetz zu intensivieren. Passagiere können nun mit vorbeugenden Behandlungen rechnen, die eine bettwanzenfreie Reise gewährleisten, einschließlich der Verwendung von heißem Wasser zur Reinigung von Polstern und der Möglichkeit einer zusätzlichen Desinfektion auf Anfrage.

Aber David Cain, Experte für die Bekämpfung von Bettwanzen, sagt, er habe in London gefundene Bettwanzen bereits nach Paris zurückverfolgt.

Cain meint: "Es ist bereits passiert. Eine Person hatte etwa eine Woche lang Bettwanzen und sie war in der Woche zuvor im Eurostar gewesen."

Könnte London ein ähnliches Schicksal drohen?

Cain sagt, dies ist schon der Fall: "Wir sind Briten, wir sprechen ungern über so etwas wie Bettwanzen. Ich kenne die Zahl, dass jeder zehnte Haushalt in Paris in den letzten zwei Jahren Bettwanzen hatte. Und ich glaube, dass es in London in den letzten 4 oder 5 Jahren schon jeder fünfte Haushalt ist."

Für diejenigen, die mit Bettwanzen in Kontakt gekommen sind, ist Wachsamkeit unerlässlich. Für Harry bleibt die Angst.

Robertson: "Die Paranoia verschwindet nie. Es ist wirklich schlimm, dass sie in London wieder auf dem Vormarsch sind. Es verändert einen wirklich als Person."

Ein Pariser Parasitenproblem, das längst schon in London angekommen ist.