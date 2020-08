"Laura" knipst den Strom aus

In den USA hat der Sturm Laura eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Heftige Winde und Regen haben auch Orange im Bundesstaat Texas heimgesucht. Der Bundesstaat Louisiana ist ebenfalls betroffen. In Texas sind vor allem die Städte und Gemeinden an der Grenze zum Nachbarstaat in Mitleidenschaft gezogen. Vielerorts fiel der Strom aus.