Warnstreiks an Kitas und Kliniken: Ver.di fordert 4,8 % mehr Lohn

Mehr Lohn für die Angestellten des öffentlichen Dienstes in Kitas, Krankenhäusern und Verwaltungen- das fordert die Gewerkschaft ver.di, die für diesen Dienstag Warnstreiks in mehreren Bundesländern angekündigt hat. Diese sollen nur der Auftakt zu weiteren Aktionen in den kommenden Wochen sein.

In Baden-Württemberg wurden für Freiburg und Emmendingen kürzere Arbeitsniederlegungen in Kitas und Kliniken angekündigt. In Bayern und in Schleswig-Holstein wollen die Beschäftigten einiger Stadtwerke streiken. Nordrhein-Westfalen kündigte für die kommenden Tage Warnstreiks in Kindertagesstätten an. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland waren zunächst keine Kundgebungen geplant.

Beim laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen will die Gewerkschaft Ver.di 4,8 Prozent mehr Lohn erwirken. Die Angestellten sollen mindestens 150 Euro pro Monat mehr bekommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll mehr Gehalt für Auszubildende und Praktikanten geben - sie sollen 100 Euro mehr pro Monate bekommen.

Die Gehaltserhöhung beträfe rund 2,3 Millionen Angestellte. Bei der zweiten Verhandlungsrunde am Wochenende hatten Bund und Kommunen in Potsdam der Gewerkschaft kein Angebot vorgelegt. "Die öffentlichen Arbeitgeber haben sich zwei Runden lang eingemauert. Von Respekt und Anerkennung gegenüber den Beschäftigten war nichts zu spüren. Damit sind Warnstreiks unvermeidlich", hatte ver.di-Vorsitzender Frank Werneke dazu erklärt.

Die dritte Verhandlungsrunde soll Ende Oktober stattfinden.