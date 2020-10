Mehr als 4.500 Neuinfektionen - Drosten warnt vor Fake News

In Deutschland überschreiten immer mehr Großstädte den kritischen Wert an Coronavirus-Neuinfektionen - darunter auch Frankfurt am Main. Angela Merkel hat darüber in einer Videoschalte mit elf OberbürgermeisterInnen beraten. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag an diesem Freitag laut RKI in Deutschland bei 4.516. Es war der zweite Tag in Folge mit mehr als 4.000 bestätigten positiven Tests.

In Berlin nahm der Coronavirus-Experte Christian Drosten an der Pressekonferenz mit Oberbürgermeister Peter Müller teil. Er hatte schon in den vergangenen Tagen eine bessere Informationsstrategie - zum Beispiel auch über die Impfstoffe - gefordert.

Drosten warnte davor, dass es weiterhin Menschen gebe, die sagten, das Virus sei nicht so gefährlich. "Da sind viele Irrlichter unterwegs," meinte der Virologe der Berliner Charité.

Am vergangenen Wochenende hatten am Bodensee mehr als zehntausend Menschen ohne Mund-Nase-Schutz gegen die Maskenpflicht und andere Corona-Regeln protestiert. Ihnen gegenüber standen - mit Masken - Gegendemonstranten, die auch gegen Rechtsextremismus protestierten.