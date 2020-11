Izmir: Abreißen und Aufräumen

no comment

Nach dem schweren Erdbeben in Izmir gleicht die Stadt in vielen Vierteln einer Geisterstadt. Aufnahmen einer Drohne machen diesen Eindruck in unserem No-Comment-Video noch deutlicher.

Die Rettungsarbeiten in Izmir waren vor einer Woche eingestellt worden. Die Zahl der Toten liegt bei 114. Tausende sind obdachlos geworden.