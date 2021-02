Die Zahlen zeigen, dass unsere Wirtschaft im vergangenen Jahr einen erheblichen Schock erlebt hat. Obwohl es ein paar positive Zeichen über den Winter gab, ist völlig klar, dass im Moment viele Familien und Unternehmen in Not sind. Wir haben deshalb einen umfassenden Plan zur Sicherung von Arbeitsplätzen aufgestellt, um die Menschen in dieser Krise zu unterstützen. Unsere nächsten Maßnahmen werden wir mit unserem Haushalt Anfang März vorstellen.