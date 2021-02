Thekengespräch ausgeschlossen: Hier bedient der Roboter

Wer hier ein Getränk bestellt, bekommt die kalte Schulter gezeigt. Eine Schulter aus Kunststoff und Metall. Denn in manchen Kneipen der spanischen Stadt Sevilla wird die Kundschaft von einem Roboter bedient. Entwickelt und gefertigt wurde die Maschine von einem spanischen Unternehmen in Zusammenarbeit mit einer US-Firma. „Ich finde, dass es in Zeiten einer Pandemie sehr gut ist, dass es einen Roboter gibt, der Getränke serviert, damit es keinen Kontakt zwischen den Menschen gibt“, so ein Kunde.