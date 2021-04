Es braucht so eine Art von Zusammenarbeit, besonders jetzt, in dieser Zeit der Pandemie in der wir alle Filme -leider- online zeigen müssen. Wir müssen unser Publikum irgendwie halten und ständig Neues bieten. Ich glaube, dass die Zukunft der Festivals in die Richtung gehen wird, dass Festivals kooperieren, um Programme auszutauschen, auch Gäste auszutauschen.