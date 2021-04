Unerwartetes Urteil zum Klima - Euronews am Abend am 29.04.

Guten Abend!

An diesem Donnerstag gab es ein entscheidendes Urteil vom obersten Gericht in Karlsruhe, das in Berlin für Debatten sorgt. Bei der Klimapolitik muss Deutschland nachbessern. Warum?

In Deutschland sind allein gestern mehr als 1 Million Menschen geimpft worden - in Italien sollen ganze Inseln "covid-frei" werden - vor dem Sommer.

Doch keine Durchbruch bei den Verhandlungen über die Zukunft der geteilten Insel Zypern.

Ein bisschen anders: die Rede an die Nation von US-Präsident Joe Biden.

Die Organisation von Alexey Nawalny muss ihre Arbeit einstellen. Und dem Oppositionellen droht ein weiterer Prozess.

Schock über tödliche Messerstiche in einem Wohnheim für Behinderte in Potsdam.

Bald keine Geldmünzen und Scheine mehr in London? Jetzt kommt Britcoin...

Die Moderatorin Isabelle Kumar, berichtet, wie sie mit ihrer Familie und ihrem behinderten Sohn Eli durch die Corona-Krise kommt,

Mit herzlichen Grüßen aus Lyon!