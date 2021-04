Welche Rechte für Geimpfte? Euronews am Abend am 26.04.

🌎 Guten Abend!

💉 Angela Merkel hat an diesem Montag angekündigt, dass die Priosisierung bei den Impfungen im Juni aufgehoben werden könnte. Doch was dürfen Menschen in Deutschland, die schon geimpft sind?

🇨🇭 In der Schweiz ist trotz doch recht hoher Inzidenz einiges schon gelockert.

Gleichzeitig glaubt das Bundesamt für Gesundheit, dass etwa ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer mit dem Coronavirus infiziert war. Aber mûssen diese Leute noch geimpft werden?

🛳 Ein Tunnel von Tallinn nach Helsinki - gibt es bald ein "Dubai in der Ostsee"?

📭📦 Wollen Sie das? In Österreich kommt der Paketbote direkt in die Wohnung - auch wenn Sie gar nicht da sind.

🚊 Entsetzen über ein Video, das einen rassistischen Angriff in der Tram in Erfurt zeigt.

🔴 Heute vor 35 Jahren gab es den GAU in Tschernobyl. Doch wie können wir effektiv vor dem Atommüll warnen?

🌳 Sehen Sie die berührende Geschichte eines Mannes, der seit Jahren in der evakuierten Sperrzone lebt.

👠👟 Wer hatte den coolsten Look bei den Oscars? Vielleicht der DJ mit den Crocs? Oder doch NOMADLAND-Macherin Chloé Zhao?

🦁 Damit sagen wir TSCHÜSS, bis morgen!