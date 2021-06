Bären suchen Abkühlung im Swimmingpool

Ein Hausbesitzer in Coquitlam in der kanadischen Provinz British Columbia hatte unerwarteten Besuch in seinem Garten. Eine wilde Bärin hat mit ihren beiden Jungen eine Abkühlung im Swimmingpool gesucht.

Kanada und die USA ächzen unter Hitze-Rekorden. In der Ortschaft Lytton in der kanadischen Provinz British Columbia wurde am Montag die Rekordtemperatur von 47,9 Grad Celsius gemessen - noch einmal 1,3 Grad mehr als der Rekord vom Vortag. Dies ist die höchste Temperatur, die jemals in Kanada verzeichnet wurde. Temperaturen von über 40 Grad wurden am Wochenende in ganz British Columbia gemessen.

In den betroffenen Gebieten Kanadas schlossen Schulen und Corona-Impfzentren, Kommunen eröffneten Notkühlzentren, und Sozialarbeiter verteilen Wasserflaschen und Hüte. In den Geschäften sind tragbare Klimaanlagen und Ventilatoren ausverkauft.