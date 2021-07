Falsche Covid-Zertifikate - Polizei macht Jagd auf Cyberkriminelle

Gut eine Woche ist seit dem offiziellen Start des europäischen digitalen Covid-Zertifikats vergangen und schon bieten kriminelle Organisationen gefälschte Zertifikate an.

In Italien hat die Polizei zehn Anbieter hochgenommen, die falsche Impfnacheise über den verschlüsselten Nachrichtendienst Telegram auf Marktplätzen im sogenannten Dark Net verkaufen wollten. Die Betrüger hatten eine Zahlung in Kryptowährung verlangt.

"Über das Internet und diese Kanäle kann man überall auf der Welt Sachen verkaufen", sagt der zuständige Leiter der Cyber-Betrugseinheit bei der Mailänder Polizei, Gian Luca Berruti.

"Ein wenig lustig war, dass sie die gefälschten europäischen Pässe - und auch Impfstoffe - nicht nur in Europa angeboten haben, sondern auch in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, Großbritannien und den USA und selbst in Neuseeland."

Auch die Käufer sind verantwortlich

Die Preise reichen von 100 bis 150 Euro, je nach Paket. Einige Angebote versprachen einen Impfpass inklusive einer Impfstoffdosis! Ungefähr 250.000 Benutzer hatten sich registriert, einige Hunderte hatten Kontakt zu den Verkäufern aufgenommen.

"Nicht nur die Leute, die das verkaufen, sind verantwortlich, sondern auch die, die diese falschen Zertifikate benutzen wollen", sagt Gian Luca Berruti.

Europol hat gegenüber Euronews erklärt, dass Kriminelle während der Pandemie sehr anpassungsfähig waren - vor den Zertifikaten waren falsche Covid-19-Tests im Umlauf. Die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union unterstützt die Polizei in allen EU-Ländern, um Cyberkriminelle, Betrüger und Fälscher im Zusammenhang mit Covid-19 dingfest zu machen.

Laut Europol sind die Betrüger gut ausgestattet. Mithilfe modernster Drucker und Software können sie qualitativ sehr hochwertige gefälschte Dokumente herstellen.