Barriere gegen Infektionen: Die Geschichte des Nasen-Mund-Schutzes

Beim letzten Ausbruch des "Schwarzen Todes", der Pest, trugen die Ärzte Masken, die weit von der heutigen Symbolik entfernt waren. Mit langen Schnäbeln und Gucklöchern sahen sie aus wie Krähen. Die verlängerte Extremität erlaubte es ihnen, aromatische Pflanzen im Inneren zu verstecken und sich vom Atem der Kranken fernzuhalten.

Es war Mitte des 17. Jahrhunderts, als eine der verheerendsten Pandemien in Europa wütete. Und die "Schnabel-Maske" war eine der Maßnahmen, die eine Ansteckung verhindern sollte.

Vier Jahrhunderte später ist der Kontinent wieder dabei, auf Masken zurückzugreifen.

Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, nimmt vor einer Konferenz seine Maske ab, 2.7.2021 AP Photo/Paul White

Die obligatorische Verwendung von Masken hat gezeigt, wie leicht sich der Mensch anpasst. Von einem seltenen Anblick auf den Straßen Europas sind sie allgegenwärtig geworden.

Vom Schwarzen Tod zum Coronavirus

Die eigentümlichen Masken, die während der Pest verwendet wurden, sind heute Teil der Folklore des Karnevals von Venedig. Doch ihre Verwendung war nicht nur während der letzten Pandemie in Europa weit verbreitet, sondern galten als vorbeugende Maßnahme gegen die Ausbreitung von Epidemien seit dem Mittelalter.

"Auch wenn es uns so vorkommt, als ob die Gesichtsmasken als Präventivmaßnahme noch nie in diesem Ausmaß verwendet wurden, wurde sie in der Geschichte schon viele Male eingesetzt, wenn die gesundheitliche Situation dies erforderte", erklären die Historikerinnen María und Laura Lara gegenüber Euronews. "Die Masken, oft verhöhnt und verspottet, haben sich im Laufe der Jahre stark weiterentwickelt."

Die Karikatur und Satire in der Medizin: Medico-Kunsthistorische Studie von Professor Dr. Eugen Holländer, 2nd edn (Stuttgart:Ferdinand Enke, 1921), fig. 79 (p. 171) Eugen Holländervia Wikimedia Commons

Die Autorinnen von The Yellow Horses: Diseases No One Saw Coming haben in der Geschichte nachgeforscht, um die Verwendung des Nasen-Mund-Schutzes zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass sie auch schon im 6. Jahrhundert v. Chr. eingesetzt wurde. Der Beweis dafür findet sich in den Türen persischer Gräber, wo Bilder von Menschen mit einem Tuch über dem Mund gefunden wurden.

"Laut Marco Polo bedeckten Diener im China des 13. Jahrhunderts ihre Gesichter mit gewebten Tüchern", ergänzt Laura Lara. "Die Idee war, dass der Kaiser nicht wollte, dass ihr Atem den Geruch und Geschmack seines Essens beeinflusst."

Die Pest, die zwischen 1347 und 1351 mindestens 25 Millionen Menschen tötete, begründete die Rolle der Maske als medizinisches Instrument. "Das Symbol der Pest, das unheimliche Bild eines vogelmaskierten Individuums, das dem Schatten des Todes ähnelt, tauchte am Ende des letzten Ausbruchs in der Mitte des 17. Jahrhunderts auf, schreiben die Historikerinnen. Die Maske sei zweifellos das "Seltsamste, was die Medizin je erfunden hat".

Der Grund für ihre besondere Ästhetik: "Einige glaubten, dass die Krankheit durch vergiftete Ausdünstungen, auch 'Miasma' genannt, verbreitet wurde, wodurch ein Ungleichgewicht in den Körperflüssigkeiten einer Person entstand", sagt Laura Lara. "Sie versuchten zu verhindern, dass die fetthaltige Luft sie erreichte, indem sie ihre Gesichter bedeckten oder duftende Blumensträuße trugen.

Der Schnabel diente als Platz für Parfüm, Gewürze und Kräuter, um dem "Miasma" entgegenzuwirken.

Im 19. Jahrhundert wurde die Miasma-Theorie aufgegeben, aber die Notwendigkeit der Verwendung von Masken wurde durch die Entdeckung der Existenz von mikroskopischen Infektionserregern durch den Franzosen Louis Pasteur verstärkt.

"Angesichts dieses Paradigmenwechsels wies ein deutscher Arzt, Carl Flügge, nach, dass diese neuen Mikroben durch möglicherweise unsichtbare Tröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen werden können, sogar aus der Ferne", erklärt die Historikerin Maria Lara. "Daraufhin bat er den Chirurgie-Professor Jan-Antoni Mikulicz Radecki, eine Maske für Chirurgen zu entwerfen, damit diese ihre Patienten nicht kontaminieren."

Er erfand dann eine "Mundbinde", so die Historiker, die der heutigen Maske sehr viel ähnlicher ist, da sie eine Musselin-Kompresse ist, aber den Mund unbedeckt ließ und nur Nase und Nasenlöcher bedeckte.

"Tragen Sie eine Maske und retten Sie Ihr Leben": Slogan zur Spanischen Grippe

Die Konsolidierung des Maskentragens kam im 20. Jahrhundert mit der Grippe von 1918, gemeinhin als "Spanische Grippe" bezeichnet, weil Spanien als erstes Land ihren Ausbruch meldete.

Die Pandemie forderte weltweit mindestens 50 Millionen Tote, und es wird angenommen, dass Vertreibung und Überfüllung aufgrund des Endes des Ersten Weltkriegs (1914-1918) die Ausbreitung beschleunigten.

"In Zugwaggons und Lastwagen eingepferchte Truppen sorgten dafür, dass die hochansteckende Infektion von Mensch zu Mensch weitergegeben wurde", schreiben die Lara-Schwestern. "Es breitete sich dann von den Bahnhöfen in die Stadtzentren und von dort in die Vororte und aufs Land aus.

Die Historikerinnen erklären, dass mehrere Unternehmen, darunter die London General Omnibus Co, versuchten, die Ausbreitung der Infektion zu stoppen, indem sie "eine Antigrippelösung auf Züge und Busse sprühten und ihre Angestellten Gesichtsmasken tragen ließen".

Die Behörden forderten die Menschen dazu auf, "eine Maske zu tragen und Ihr Leben zu retten", ein Slogan, der heute, mehr als ein Jahrhundert später, mehr als aktuell ist: "Viele nähten sich ihre eigenen mit Gaze oder fügten Desinfektionstropfen zu Apparaten hinzu, die sie sich unter die Nase hielten", fügen sie hinzu.

Wenige Jahre später setzte der Zweite Weltkrieg den Standard für ihre chirurgische Fertigung. "Sie wurden dann von Atemschutzmasken wie FFP2/KN95-Masken unterschieden", so die Historikerinnen.

Im 20. Jahrhundert begannen sich Masken als Schutz gegen die Luftverschmutzung durchzusetzen, die zwei Jahrhunderte nach Beginn der industriellen Revolution in den Großstädten immer präsenter wurde. "In den 1930er Jahren wurden 'Anti-Smog'-Masken im Gesicht so wichtig wie Filzhüte auf dem Kopf", sagen die Lara-Schwestern.

Die Historikerinnen weisen darauf hin, dass die schlimmste erfasste "Smog"-Periode 1952 in London stattfand: "Zwischen dem 5. und 9. Dezember starben unmittelbar danach mindestens 4.000 Menschen, und in den folgenden Wochen und Monaten starben schätzungsweise 8.000 weitere".

Aber ihre Verwendung als Schutz gegen Verschmutzung war in Europa nie so weit verbreitet wie in Asien.

Menschen mit Gesichtsmasken in Japan, 24.07.2021 AP Photo/Koji Sasahara

"In Japan gehört die Maske schon seit Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten, zum täglichen Leben", sagt Laura Lara. "Mehrere Analysten verweisen auf den weit verbreiteten Gebrauch der Maske, der in der japanischen Gesellschaft seit Jahrzehnten zu beobachten ist, als einen der Gründe für die niedrige Rate an COVID-19-Infektionen und Todesfällen.

In Europa gibt es eine Generation, die sich im Jahr 2021 daran erinnern wird, sich das Tragen einer Gesichtsmaske angewöhnt zu haben. Nun wird man sehen müssen, welche Spuren diese Gewohnheit in der langen Geschichte dieses Kleidungsstücks hinterlässt.