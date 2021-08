In Afghanistan wächst die Verzweiflung

Immer wieder sind am Flughafen von Kabul Schüsse zu hören. Die Verzweiflung der Afghanen, die vor den Taliban flüchten wollen, hat zugenommen. Die Evakuierungsmaßnahmen sind chaotisch. Alle wollen raus, doch nur wenige werden evakuiert. Dazu Oberstabsfeldwebel Daz McMahon von der Britischen Armee: "Wenn sie sehen, dass der Prozess funktioniert, beruhigen sie sich, wenn sie in der Hitze ausharren müssen, dehydriert sind, dann fangen die Leute an, sich zu ärgern. Wir stellen fest, dass viele der Menschen, die Störungen verursachen, keine gültigen Papiere haben. Sie wissen, dass ihre Chance gering ist.“

Unterdessen haben sich viele afghanische Familien auf den Weg gemacht aus ihrem von den Taliban kontrollierten Land nach Pakistan. Einige kommen an der Grenze von Chaman an.

Der Mitbegründer der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, ist unterdessen in Kabul zu Gesprächen über die Bildung einer neuen "inklusiven" Regierung in Afghanistan eingetroffen. Das sagte ein hoher Taliban-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.