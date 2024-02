20 Jahre Haft: Zwei afghanische Guatanamo-Häftlinge kommen frei

Zwei afghanische Gefangene durften nach 20 Jahren Haft nach Kabul zurückkehren. Ganze 14 Jahre lang saßen sie im Guatanamo, einem der härtesten Gefängnisse der Welt, das für Folter berüchtigt ist. Danach kamen sie in Oman unter Hausarrest.

Zwei afghanische Gefangene durften nach 20 Jahren nach Kabul, in Afghanistan, zurückkehren, wie der Taliban-Sprecher Abdul Mateen Qani mitteilte. 2022 wurden die beiden Männer ohne Prozess inhaftiert. Seit dem saßen Abdul Zahir Saber und Abdul Karim 14 Jahre lang im US-Gefangenenlager Guatanamo auf Kuba. Dann wurden sie nach Oman gebracht, wo sie weitere sieben Jahre unter Hausarrest standen.

Karim wurde am 14. August 2002 in Pakistan verhaftet. AP/AP

Hochrangige Taliban-Vertreter beglückwünschten die beiden Männer in den sozialen Medien. Eine offizielle Willkommenszeremonie für ihre Rückkehr werde in der Hauptstadt Afghanistans organisiert, sagte Qani.

Die USA eröffneten das Gefangenenlager im Januar 2002, unter Präsident George W. Bush, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der darauffolgenden Invasion in Afghanistan. Es sollte dazu dienen, mutmaßliche Terroristen ohne Anklage festzuhalten und zu verhören, die verdächtigt wurden, in Verbindung zur al-Qaida oder den Taliban zu stehen. Das Gefängnis ist für Demütigung und Folterung von Häftlingen berüchtigt.

Das US-Gefangenenlager Guatanamo ist für Folter und Demütigung der Häftlinge berüchtigt. Alex Brandon/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

Saber, der ursprünglich aus der Provinz Logar stammte, wurde am 10. Mai 2002 von den amerikanischen Streitkräften verhaftet. "Als Ergebnis der Bemühungen des islamischen Emirats Afghanistan wird er nach vielen Jahren im Gefängnis und nach Aufhebung der auferlegten Beschränkungen in sein Heimatland zurückkehren", sagte Qani.

Karim, der im Bezirk Tani in der Provinz Khost im Osten des Landes lebt, wurde am 14. August 2002 in Pakistan verhaftet. Nach einigen Monaten im dortigen Gefängnis wurde er an die amerikanischen Streitkräfte ausgeliefert. Anfang 2003 wurde er nach Guantánamo und 2017 nach Oman verlegt.