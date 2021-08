Über 90 Festnahmen bei Klima-Protesten im Zentrum von London

In London haben am dritten Tag in Folge Klimaschützerinnen und Klimaschützer Verkehrsknotenpunkte in der Innenstadt blockiert.

Aufgerufen zu den Aktionen hatte die Organisation Extinction Rebellion. Einige Aktivistinnen und Aktivisten ketetten sich an Autos fest. Insgesamt nahm die Polizei bereits über 90 Demonstrierende in Gewahrsam.

Ziel der Proteste ist, eine Debatte über den Klimawandel in Gang zu setzen. Die Proteste sind auf zwei Wochen angelegt.