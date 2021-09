Tierdiebstahl wird eigener Straftatbestand in Großbritannien

Die britische Regierung will den Diebstahl von Haustieren in England zu einem neuen Straftatbestand zu machen. Tiere sind Sachen, juristisch. Dementsprechend handelt es sich um Eigentumsdelikte – bisher. Tierische Gefährten sollen deshalb jetzt als fühlende Wesen anerkannt werden, was den Tatbestand deutlich verschärft.

Wir reagieren und schaffen einen speziellen Straftatbestand: den der Entführung von Haustieren. Das wird es uns leichter machen, solche Straftaten zu erfassen, zu verfolgen, insbesondere strafrechtlich. George Eustice Britischer Umweltminister

Gerade während der Lockdowns wurden mehr und mehr Haustiere gestohlen, laut Angaben der Tierschutzorganisation Dogs Trust verdoppelten sich die Preise für Exemplare der beliebtesten Hunderassen. Dieser Markttrend dürfte diesen speziellen Markt für Diebe interessant gemacht haben. Die Regierung hofft nun, den Tierdiebstahl durch härtere Strafen Dank des neuen Straftatbestandes zu stoppen.