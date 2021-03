Schärferer Tierschutz in Griechenland

Ein Welpe ist bei uns die ersten 45 Tage bei seiner Mutter, bis er die erste Impfung hat. In der Zeit lernt er von seiner Mutter. Wir geben ihn erst weg, wenn er 9-10 Wochen alt ist. Alle Geschwister sind zusammen, spielen zusammen, sie werden an Geräusche gewöhnt. Sie haben keine Phobien, sie wachsen in unseren Armen auf. Wenn jemand einen Hund aus einer Zoohandlung bekommt oder der Welpe importiert wird, weiss man nicht, was der Hund durchgemacht hat. Wenn sie aufwachsen, gibt es normalerweise eine Menge Probleme. Zuerst mit ihrem Charakter, und dann kommen gesundheitliche Probleme.