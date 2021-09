Indo-Pazifik-Abkommen: Brüssel fühlt sich ausgeschlossen

Wir müssen uns gegenüber China neu aufstellen. China ist überall, übrigens auch in der Türkei. China investiert viel in Afrika und sorgt für eine enorme Verschuldung afrikanischer Länder. Wir müssen aufhören China blindlings zu vertrauen. Und wir sollten nicht ausschließlich auf europäische Unternehmen hören, die in China Gewinne machen wollen.