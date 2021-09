Frankreich ruft Botschafter aus den USA und Australien zurück

Frankreich ruft seine Botschafter aus den USA und Australien zu Konsultationen zurück. Hintergrund für den ungwöhnlichen Schritt ist ein geplatztes U-Boot-Geschäft mit Australien. Das Land war überraschend von der Bestellung von U-Booten aus Frankreich im Wert von 56 Milliarden Euro zurückgetreten. Die Regierung in Paris sprach von einem inakzeptablen Verhalten zwischen Verbündeten und Partnern. Die USA versuchten, zu beschwichtigen. Frankreich sei der älteste Verbündete der USA und einer ihrer stärksten Partner.

"Gute Freunde sind manchmal unterschiedlicher Meinung . Aber es gehört zur Freundschaft dazu, dass man trotzdem weiter zusammenarbeitet. Wir werden weiter mit unseren französischen Kollegen hzusammenarbeiten und auch über die Spannungen in den gegenseitigen Beziehungen sprechen. Diese Spannungen werden den Charakter unserer Freundschaft nicht gefährden", sagte Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen.

Australien hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass sich das Land im Rahmen einer neuen Sicherheitsallianz mit den USA und Großbritannien U-Boote mit Atomantrieb beschaffen will. Die ursprünglich in Frankreich bestellten U-Boote braucht das Land dadurch offenbar nicht mehr.