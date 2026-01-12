Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die der Autoren und stellen in keiner Weise die redaktionelle Position von Euronews dar.

Vor neun Monaten war ich auf dem Weg nach Nuuk. Nach einer fünfstündigen Reise kam die schneebedeckte Insel in Sicht – nur um dann plötzlich wegen Nebels eine scharfe Kehrtwendung zu machen.

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Weitere fünf Stunden später haben wir unsere Rundreise dann beendet. Für die Strecke von Kopenhagen nach Kopenhagen brauchte ich zehn Stunden.

Grönland blieb ein Rätsel: Man kann leicht darüber reden, aber es ist schwer zu erreichen.

Es fühlte sich an wie eine Szene aus den 1970er Jahren. Doch diese Realität ist alles andere als veraltet. In der neuen, von US-Präsident Donald Trump geprägten Welt muss die NATO nicht nur ihre Ostflanke, sondern zunehmend auch ihre Westflanke überwachen.

Innerhalb weniger Tage hat sich ein Venezuela-Moment zu einem Moment der westlichen Hemisphäre, zu einem Grönland-Moment und schließlich zu einem NATO-Krisenmomentum entwickelt. Die Ukraine fühlt sich bereits wie ein weit entfernter Krieg an.

Für die EU stellt Grönland ein sich abzeichnendes Dilemma dar: Überforderung oder nachgeben. Dies ist eine von der NATO verursachte Krise, Mitglied gegen Mitglied, und von existenzieller Natur.

Leere "tiefe Besorgnis" oder aufrüttelnde Erklärungen sind hier nicht angebracht. Vorausschauendes Denken, Bereitschaft und Handeln sollten unsere Antwort sein. Diese Antwort muss maßgeschneidert sein. Wir müssen uns auf drei Szenarien vorbereiten und aus jedem von ihnen schwierige langfristige Schlussfolgerungen ziehen.

Zusammenarbeit zwischen den USA und Grönland ist der Weg nach vorn

Der bevorzugte Weg ist die Zusammenarbeit. In einer normalen Welt ist es möglich, die amerikanischen Anliegen unabhängig vom territorialen Status Grönlands zu erfüllen.

Die drei Verteidigungsverträge – angefangen mit dem umstrittenen Grönland-Vertrag von 1941 über das immer noch gültige und NATO-kompatible Abkommen von 1951 bis hin zu dessen Igaliku-Änderung von 2004, die Grönland ein Mitspracherecht einräumt – bilden eine solide und flexible Grundlage für eine vertiefte Zusammenarbeit und umfassendere Rechte für das amerikanische Militär.

Es ist möglich, die US-Militärpräsenz im Rahmen dieser Abkommen auszuweiten. Es ist möglich, die Zusammenarbeit mit der NATO in der Arktis zu verstärken, wie die nordischen Außenminister kürzlich betonten.

Eine weitere Möglichkeit ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA, zumal Grönland nicht in der EU ist.

Die Zusammenarbeit ist jedoch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die Vereinigten Staaten müssen die dänische Souveränität und das Selbstbestimmungsrecht Grönlands formell anerkennen.

Angesichts der mangelnden Verlässlichkeit Trumps könnte jede Ausweitung der US-Präsenz ohne formelle Bestätigung der dänischen Herrschaft und der grönländischen Rechte zu einer Falle werden. Eine stärkere US-Präsenz könnte sich als Vorspiel für eine spätere Übernahme erweisen.

Ich bezweifle, dass das kooperative Szenario der Wunsch der derzeitigen Regierung ist. Die US-Regierung klingt nicht so, als wolle sie kooperieren. Sie will besitzen.

In diesem Fall werden die Szenarien unübersichtlich, aber eines scheint aus europäischer Sicht unter bestimmten Bedingungen noch akzeptabel.

Grönländische Unabhängigkeit ist möglich

Das akzeptable Szenario würde die Glaubwürdigkeit der EU und Kopenhagens bei der Achtung des grönländischen Selbstbestimmungsrechts auf die Probe stellen.

Grönland zu einem unabhängigen Staat zu machen, ist möglich und nach dem Selbstverwaltungsgesetz von 2009 legitim.

Eine Reihe amerikanischer Beamter und Geschäftsleute ist bestrebt, eine solche Unabhängigkeit zu ermöglichen und später eine enge Beziehung zu Grönland aufzubauen, beispielsweise nach dem Vorbild der Marshallinseln.

Dieser Weg ist legitim. Aber er ist mit Vorbehalten verbunden und muss klare Voraussetzungen erfüllen.

Erstens ist der Prozess nicht schnell. Die Verhandlungen zwischen Dänemark und Grönland müssten zu einem Abkommen zwischen den beiden Regierungen führen, das vom grönländischen Parlament bestätigt und durch ein Referendum der grönländischen Bevölkerung besiegelt werden müsste.

Das Abkommen müsste dann vom dänischen Parlament bestätigt werden. Das Verfahren existiert, und es ist wichtig.

Damit diese Option akzeptiert werden kann, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Wenn der freie Wille der Grönländer und der dänischen Führung respektiert werden soll, muss dieser Wille frei und informiert sein.

Erstens muss die US-Regierung ihre Drohungen mit militärischen Maßnahmen einstellen.

Nach internationalem Recht ist die Androhung von Gewalt ebenso illegal wie die Anwendung von Gewalt. Verhandlungen unter Zwang sind inakzeptabel.

Zweitens: Es darf keine Propaganda geben.

Die EU sollte bereits jetzt mit einer strategischen Anti-Desinformationskampagne beginnen, um sich auf Druck und Manipulation von außen, insbesondere über die sozialen Medien, vorzubereiten.

Nur wenn die Bedrohungen beseitigt und die Desinformation neutralisiert werden, kann die Unabhängigkeit ein gangbarer Weg für die amerikanische Regierung werden.

Angesichts der für die Unabhängigkeitsverhandlungen benötigten Zeit und des engen politischen Zeitfensters vor den US-Zwischenwahlen mag eine dritte Option in Washington verlockend erscheinen, wäre aber für alle Beteiligten verheerend. Dies ist das Konfrontationsszenario: eine gewaltsame Übernahme.

Zwei Punkte sind wichtig. Erstens: Die wahrscheinlichste Form wäre eine sofortige vollendete Tatsachenbehauptung.

Das würde eine drastische Aufstockung der amerikanischen Truppen von derzeit etwa 150 Mann auf dem Weltraumstützpunkt Pituffik bedeuten.

EU-Truppen in Grönland

Um diesem Szenario entgegenzuwirken, sollten europäische Truppen, dänische oder andere, im Voraus in Grönland stationiert werden. Dies würde die Schwelle dafür erhöhen, dass Europa vor Ort vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Zweitens muss Klarheit über die Konsequenzen geschaffen werden. Niemand glaubt, dass ein Krieg zwischen den USA und der EU wünschenswert oder gewinnbar ist.

Aber ein militärisches Vorgehen gegen die EU hätte verheerende Folgen für die Verteidigungszusammenarbeit, die Märkte und das weltweite Vertrauen in die Vereinigten Staaten - nicht nur für eine Regierung, sondern für das Land selbst. Eine Liste der Konsequenzen zu erstellen ist düster, aber notwendig.

Dann kommen die Hausaufgaben. Europa muss wissen, was und wie es kompensieren kann, wenn militärische, wirtschaftliche oder finanzielle Abhängigkeiten gegen es eingesetzt werden.

Es ist schwierig, Alternativen zu strategischen Trägern, Technologien und Marktstrukturen zu entwickeln. Aber in diesem Fall hat die EU keine andere Wahl. Die Vorbereitungen müssen schnell voranschreiten.

Wir müssen auch unsere Strukturen neu überdenken. Europa braucht ein schnelles und strategisches Entscheidungszentrum für Verteidigung.

Deshalb plädiere ich für einen kleinen, aber starken Europäischen Sicherheitsrat - ein Kreis der einflussreichsten Länder zusammen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, der sich für eine Koalition der Willigen entscheiden kann.

Schließlich sollte Europa die Zusammenarbeit mit Washington nicht aufgeben. Aber es kann nicht ständig in Alarmbereitschaft leben und von den Stimmungen in Mar-a-Lago abhängig sein.

Die USA in der NATO zu halten, ist von entscheidender Bedeutung - aber nur stärkere europäische Fähigkeiten und autonome Entscheidungsfindung werden es Europa ermöglichen, nachts ruhig zu schlafen.

Sergey Lagodinsky (Grüne/EFA) ist ein Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP) aus Deutschland.