Kampf gegen die Flammen in Nordkalifornien

In Nordkalifornien hat das "Brennan"-Feuer einen Trailer-Park zerstört. Wegen stark auffrischender Winde in den gefährdeten Gebieten wurde in 23 Bezirken die Stromversorgung vorübergehend eingestellt. Beschädigte Stromleitungen oder -masten könnten für Funkenflug sorgen und dadurch eine zusätzliche Gefahr darstellen. Davon waren rund 29.000 Kunden von Pacific Gas & Electric betroffen.