Südafrika: Huskys im Sand

Einen Schlitten kann man auch am Strand ziehen. Die Huskys haben das schnell begriffen. Die Hunderasse gehört eigentlich ursprünglich in viel kältere Gefilde, ist aber in Südafrika sehr beliebt.

Jedes Wochenende gibt es ein Schlittenrennen am Muizenberg-Strand nahe Kapstadt, damit die Polarhunde auch in Südafrika genug Auslauf haben.