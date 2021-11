Bei einer Weihnachtsparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin sind mindestens fünf Menschen getötet und mindestens 28 weitere verletzt worden, als ein SUV-Fahrer in die an dem Umzug Teilnehmenden und in die Zuschauer:innen raste.

Unter Verletzten sind nach offiziellen Angaben von Polizei und Feuerwehr zwölf Kinder. Auf Fotos, die die Straße in Waukesha nach dem tödlichen Vorfall zeigen, sind auf dem Boden liegende Kinderwagen zu sehen.

Auf Twitter wurden Videos geteilt, die zeigen, wie der Autofahrer auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Parade umfährt und dann weiter direkt in Menschen am Straßenrand rast (siehe weiter unten).

Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer des SUV festgenommen.

Nach der Weihnachstparade in Waukesha in Wisconsin John Hart/Wisconsin State Journal

US-Präsident Joe Biden wurde noch am Sonntagabend über das Drama von Waukesha informiert.

Waukesha, nachdem ein SUV-Fahrer in die Weihnachtsparade gerast war Jeffrey Phelps/AP

Mehrere Politiker haben reagiert und den Familien der Opfer ihr Beileid ausgesprochen.

ACHTUNG: Verstörende Aufnahmen in den folgenden Videos.

Das nächste Video hat der konservative "The Post Millennial"-Journalist veröffentlicht.

Waukesha ist ein Vorort der Stadt Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Es liegt im Norden von Kenosha.